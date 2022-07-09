FT: сторонники Джонсона помешают бывшему министру финансов стать премьером

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В Великобритании сторонники сообщившего о своей отставке премьер-министра Бориса Джонсона помешают бывшему министру финансов Риши Сунаку занять кресло премьера, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Отмечается, что бывшего министра обвиняют в предательстве. Некоторые указывают на то, что Сунак запустил сайт в поддержку своей кандидатуры на пост главы правительства за полгода до своей отставки.

Риши получит всё, чего заслуживает, за то, что возглавил процесс свержения премьер-министра, — рассказал изданию источник в правительстве.

В кабинете Джонсона также обвинили Сунака в том, что он не предупредил начальство о своём уходе заранее.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что России хотелось бы, чтобы новый премьер-министр Великобритании занимал менее воинственную позицию в отношении Москвы. Он отметил, что Борис Джонсон уделял «слишком много внимания» геополитической ситуации на Украине, в связи с чем оставил «сильно позади» собственную страну, людей и экономику, что и привело, по представлению российского дипломата, к нынешнему результату.