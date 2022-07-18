Песков высказался о кандидатах на пост премьера Британии Песков: кандидаты на пост премьера Британии не могут похвастаться дипломатической сдержанностью

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Кандидаты на пост премьер-министра Британии не могут похвастаться дипломатической сдержанностью в своих заявлениях, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что все антироссийские высказывания британских политиков тщательно фиксируются.

Все они не могут похвастаться дипломатической сдержанностью. Их заявления мы тщательно фиксируем, — сказал пресс-секретарь.

18 июля стало известно, что бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьер-министра страны. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Он отметил, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его ухода так долго, сколько потребуется.