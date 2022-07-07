Джонсон ушел в отставку Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании

Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Очевидно, что Консервативная партия выступает за нового премьера. Спасибо за доверие, спасибо за самое заметное консервативное большинство в парламенте с 80-х. Я горд достижениями этого правительства. Я горд, что мы довели Брекзит до успеха. Что мы смогли пережить пандемию. Что мы возглавили борьбу западного мира с путинской агрессией, — сообщил Джонсон.

По его словам, процесс выбора нового руководителя Консервативной партии должен начаться сейчас. Он отметил, что с грустью покидает лучшую работу в мире.

Джонсон также подчеркнул, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки — так долго, как потребуется.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Джонсон не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии. В пятерку возможных кандидатов на пост премьера входят министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави.

Ранее 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевые фигуры в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. Они заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства».

Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до его назначения на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.