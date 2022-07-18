Назван победитель теледебатов кандидатов на пост премьера Британии Экс-глава Минфина Британии Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьера

Фото: Ioannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем теледебатов среди кандидатов на пост премьер-министра страны, сообщает Independent со ссылкой на данные опроса телеканала ITV. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.

Второе место занял председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат, он набрал 19% голосов. Третью строчку в рейтинге заняла младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, за нее свой голос отдали 17% телезрителей. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс выступила хорошо, по мнению 15% опрошенных. Худшие результаты показала бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденох, она набрала 12% голосов.

Отмечается, что в ходе дебатов Трасс начала серию нападок на Сунака, дипломат обвинила его в рекордно высоких за последние 70 лет налогах и усомнилась в том, что у политика есть план по выводу Великобритании из рецессии.

Сунак, в свою очередь, парировал, что хотел бы объявить о снижении налогов и о том, что «все будет хорошо», однако сделать этого он не может, потому что «экономика — это не консерватизм, это — социализм».

Я хочу быть честным со страной в отношении экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся, и в отношении того, что потребует их решения. И это политически неудобно для меня, не просто говорить простые вещи, но я думаю, что это показывает людям, что я буду честен с ними в том, что их ждет впереди, и я буду ответственно относиться к этому, даже если это политически нелегко, — ответил Сунак.

Ранее сообщалось, что представители правящей в Великобритании Консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт главной фавориткой на пост лидера партии и премьер-министра. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov, по результатам которого она набрала 27% голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии. Он отметил, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки — так долго, как потребуется.