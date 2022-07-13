В Британии назвали фаворита на пост премьер-министра Консерваторы Британии сочли замминистра по международной торговле Мордонт фаворитом в борьбе за пост премьера

Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пенни Мордонт

Представители правящей в Великобритании Консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт главной фавориткой на пост лидера партии и премьер-министра, о чем свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov, передает Reuters. Голосование в рамках первого тура выборов премьер-министра пройдет 13 июля, результаты будут объявлены в этот же день после 19:00 мск.

Внеочередной опрос 876 членов Консервативной партии, которые будут выбирать между кандидатами на замену Борису Джонсону, показал, что Мордонт получила 27% голосов. На втором месте [экс-министр по делам женщин и равных возможностей] Кеми Баденох с 15%, за ней следуют [главный секретарь Казначейства] Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс с 13%, — говорится в материалах опроса.

12 июля стало известно, что за должность премьера Великобритании поборются восемь кандидатов. Все они получили 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Политик пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.