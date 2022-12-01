Песков заявил о предпочтениях НАТО сражаться до последнего украинца Песков: НАТО по-прежнему навязывает войну и предпочитает сражаться до последнего украинца

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Недавние слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна думать о сохранении государства, а не о вступлении в Альянс вряд ли означают какое-то прозрение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантический альянс продолжает навязывать военные столкновения и предпочитает воевать до последнего украинца, накачивая Киев различным вооружениям, продлевая ход боевых действий.

Вряд ли это означает какое-то прозрение. Альянс по-прежнему навязывает войну, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца, альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями, тем самым продлевая войну и осложняя ситуацию для украинского режима, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией. В свою очередь Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.