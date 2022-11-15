Зеленский предложил России обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к саммиту G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех», передает ТАСС. Зеленский также потребовал от РФ вывести войска и сообщил о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности.

Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — «всех на всех», — цитирует агентство президента Украины.

Он уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает «перемещенными лицами».

По мнению Зеленского, настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область. Кроме того, он поддержал идею G7 об установлении потолка цен на российскую нефть.

Ранее замглавы МИД России Александр Глушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требование вывести войска. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Киевом, но переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».