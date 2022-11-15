Лавров: Украина затягивает разрешение военного конфликта Лавров назвал нереалистичными выдвинутые Зеленским требования для начала переговоров

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский лично подписал указ о запрете вести диалог с Россией, из-за чего разрешение конфликта затягивается.

Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского, запретила вести переговоры с Российской Федерацией. Поэтому вопрос этот не к нам, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что чем дольше Украина будет отказываться от переговоров с Россией, тем труднее будет прийти к миру в будущем. При этом глава российского МИД отметил, что нынешние требования Киева для проведения переговоров являются заведомо нереалистичными и неадекватными. Ранее Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Украинский президент также заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский высказался и за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требование вывести войска. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Киевом, но переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».