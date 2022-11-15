Песков заявил о нежелании Украины вести переговоры

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Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что спецоперация России будет продолжена до достижения целей, передает РИА Новости.

Мы констатируем главное, что позиция <...> украинской стороны, которая неоднократно излагалась <...> Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией.