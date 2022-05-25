Песков заявил, что в Кремле следят за курсом рубля Песков заявил, что тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина

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Укрепление рубля — повод для особого внимания правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что эта тема фигурирует на совещаниях у Владимира Путина, которые проходят еженедельно.

Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается, — заявил он.

24 мая рубль доллар упал ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года, евро при этом находился на отмeтке 59 рублей.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов ранее заявил, что крепкий рубль может уменьшить размер поступлений в бюджет России. Такое возможно на фоне снижающейся ценовой динамики на основные товары российского экспорта.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России 23 мая снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. Регулятор сообщил, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.