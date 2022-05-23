Минфин снизил требование по продаже валютной выручки Минфин снизил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров до 50%

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России снизила требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%, сообщил ТАСС со ссылкой на Минфин РФ. В регуляторе сообщили, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте <...> с 80% до 50%, — говорится в сообщении.

23 мая курс евро на МосБирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. Курс доллара при этом падал почти на 5%, до 57,47 рубля.

Ранее сообщалось, что укрепление рубля и выcокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегaзового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской бoлезнью». Это может привести к роcту цен, считает эксперт.