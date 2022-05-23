Курс евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года Курс евро на Московской бирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года

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Курс евро на Московской бирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов. На 16:22 мск, курс евро терял более 6%, опускаясь до 58,93 рубля.

К 16:25 мск, европейская денежная единица ускорила снижение до 58,77 рубля. Курс доллара при этом падал почти на 5% до 57,47 рубля.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов заявил, что крепкий рубль может уменьшить размер поступлений в бюджет России. Такое возможно на фоне снижающихся ценовой динамики на основные товары российского экспорта, объяснил он.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что экономики России и Белоруссии показывают непредсказуемо хорошие результаты, однако важно «не переборщить» с укреплением рубля. Он подчеркнул, что российская валюта становится сильнее «бешеными темпами».