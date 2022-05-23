Лукашенко в шутку призвал «не переборщить» с укреплением рубля

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Российская и белорусская экономики показывают непредсказуемо хорошие результаты, однако важно «не переборщить» с укреплением рубля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что российская валюта становится сильнее «бешеными темпами». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Очень важно, вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, <...> падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами — чтобы мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что западные страны переоценили свои силы, введя санкции против Москвы и Минска. Он подчеркнул, что США и ЕС явно не ожидали того, что рестрикции в первую очередь ударят по экономике и уровню жизни их граждан.

20 мая в ходе валютных торгов на Московской Бирже курс американской валюты опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года.