Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар США дешевеет на валютных торгах на Московской бирже в пятницу, следует из данных площадки. Курс нацвалюты США опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. Евро на открытии торгов сначала упало до 62,46 рубля, затем европейская валюта вернулась в район 64 рублей, однако позже евро опустилось ниже 61 рубля на бирже.

По данным на 10:13 мск, курс доллара терял 2,11%, опускаясь до 60,6 рубля. К 10:15 курс доллара ускорил снижение до 60,5 рубля (-2,27%). К 10:32 нацвалюта США опустилась до 59,9 рубля.

Кроме того, российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи растёт на 0,33% — до 2 444,57 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1 254,69 пункта.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным без какого-либо внешнего воздействия властей. По его словам, укреплению рубля способствовало прекращение вывода капиталов в недружественные страны и платежей инвесторам из этих государств, а также прекращение покупки валюты на рынке со стороны ЦБ и Минфина.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин указал, что колебания курса рубля могут стать серьёзными, если власти снизят норму обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. По его прогнозам, доллар в перспективе может достичь отметки в 80 рублей.