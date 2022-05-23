Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу Лукашенко: Запад недооценил санкционные меры против России и Белоруссии

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Западные страны переоценили свои силы, введя санкции против Москвы и Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что США и ЕС явно не ожидали того, что рестрикции в первую очередь ударят по экономике и уровню жизни их граждан. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Поэтому в экономике действительно спасибо им (западным странам. — NEWS.ru), что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая свои СМИ, ну и получили и инфляцию... Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин, — сыронизировал Лукашенко.

Ранее Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил об увеличении объёмов торговли между странами. Кроме того, глава государства отметил, что российская экономика достойно выдерживает удар западных санкций. Президент подчеркнул, что сложившаяся экономическая ситуация требует особых усилий от властей РФ.