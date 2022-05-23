Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что это способствует укреплению российской национальной валюты, передаёт РИА Новости.

Усилия экономического блока правительства России дают положительный эффект. Это отражается на уровне товарооборота между нашими странами, — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам встречи.

По мнению Путина, увеличение объемов торговли между странами способствовало укреплению не только рубля, но и отношений Союзного государства. По словам главы государства, это делается без спешки, выверяется каждый шаг, чтобы каждое решение «создавало бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития».

Ранее Путин отметил, что российская экономика достойно выдерживает удар западных санкций. Глава страны подчеркнул, что сложившаяся экономическая ситуация требует особых усилий от властей РФ.