Путин заявил, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Российская экономика, несмотря на введенные против нее западные санкции, выдерживает удар достойно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт ТАСС. Глава государства подчеркнул, что сложившаяся экономическая ситуация требует особых усилий от властей РФ и в целом эти усилия дают положительные результаты.

Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели, — сказал Путин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на западные торговые санкции. Он полагает, что ВТО является важным инструментом поддержки экспорта страны, без которого риски для бизнеса и граждан РФ только возрастут.

Путин ранее поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации. Кабмин должен представить предложения по обжалованию таких мер.