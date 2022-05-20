Путин поручил оценить антироссийские меры ВТО Путин поручил правительству оценить меры ВТО против России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами — членами Всемирной торговой организации (ВТО) меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации, сообщается на сайте Кремля. Кабмин должен представить предложения по обжалованию таких мер.

Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, — говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил провести актуализацию стратегии участия РФ в ВТО.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о выходе России из ВТО. Его предложили депутаты от «Справедливой России — За правду». В пояснительной записке отмечается, что это решение должно быть принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, а также в качестве ответных мер на санкционное давление.

Завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков заявил, что выход России из Всемирной торговой организации изменит правила торговли со странами, которые не ввели в её отношении санкций. По его мнению, отказ РФ от членства в организации будет равнозначен тому, чтобы вести торговлю с миром вообще без правил.