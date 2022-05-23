Экономист рассказал о негативных последствиях укрепления рубля Экономист Ордов: крепкий рубль может уменьшить размер поступлений в бюджет России

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Крепкий рубль может уменьшить размер поступлений в бюджет России, сообщил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов в разговоре с АБН. Такое возможно на фоне снижающейся ценовой динамики на основные товары российского экспорта, объяснил он.

Резервные средства действительно используются для поддержки экономики, а доходы направляются на текущие нужды. В этом случае укрепление российской валюты приводит к тому, что рублей становится меньше, меньший объём средств поступает в бюджет страны, — сказал Ордов.

Плюсом же слабого рубля является выручка от продажи экспортных товаров в рублях, благодаря которой вырастет допустимый для государства объём расходов, добавил он.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что Центробанк тайно покупает валюту для удержания рубля от неконтролируемого укрепления в короткие сроки. По данным издания, регулятор приобретает исключительно валютную выручку у экспортёров и делает это не самостоятельно, а с помощью других участников финансового рынка.

В Центробанке заявили, что информация не соответствует действительности. Никаких деталей Банк России при этом не уточнил. При этом совместно с Минфином регулятор подготовил предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. Решение об этом может быть принято до конца недели.