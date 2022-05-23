Власти снизят требование по продаже валютной выручки до 50%

Минфин и Банк России подготовили предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. Решение будет принято на этой неделе, сообщил ТАСС источник в министерстве.

По имеющейся информации, на этой неделе будет принято решение о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%, — сказал собеседник агентства.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что снятие Банком России ограничений на продажу россиянам наличной валюты, кроме доллара и евро, а также снижение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортёрами приведут к колебаниям курса рубля. По его словам, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении курс рубля вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар.