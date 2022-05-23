«Ведомости»: Банк России начал тайно скупать валюту «Ведомости»: ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

Центробанк вернулся к покупке валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, передают «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, регулятор приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров и делает это не самостоятельно, а с помощью других участников финансового рынка.

Спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить «квазиинтервенции», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе курс доллара демонстрировал серьёзное падение на МосБирже. Валюта стоила 58 рублей на закрытии пятничных торгов. Евро же «рухнул» до 60 рублей — это в два раза ниже значений марта 2022 года.

Ранее стало известно, как укрепление нацвалюты повлияет на цены в России. Эксперты считают, что платежеспособность рубля на внутреннем рынке пока снижается.