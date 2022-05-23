ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания рубля

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России опроверг появившуюся в СМИ информацию о покупке валюты у экспортёров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления. В пресс-службе ЦБ «Интерфаксу» сообщили, что информация не соответствует действительности, при этом не уточнив никаких деталей.

В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что Центробанк вернулся к покупке валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления в короткие сроки: спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке пока не появилось. По данным издания, регулятор приобретает исключительно валютную выручку у экспортёров и делает это не самостоятельно, а с помощью других участников финансового рынка.

Тем временем стало известно, что Минфин и Банк России подготовили предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. Решение об этом может быть принято до конца недели.