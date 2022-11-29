Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге по энергетике с Китаем

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Россия открыта к диалогу по энергетике с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва готова обсуждать с китайскими партнерами самые разные области сотрудничества в энергетике.

Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, она охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована, — сказал представитель Кремля.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о желании укрепить сотрудничество с Россией в области энергетики. По его словам, отношения между государствами показывают высокую прочность и энергетический вопрос является краеугольным камнем в партнерстве. Он добавил, что работа с Россией будет включать в себя в том числе содействие развитию зеленой энергетики, совместное поддержание международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесение нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка.

До этого в ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%. По его словам, запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть поставлены в КНР, превышают 2 трлн кубометров.