Сечин рассказал, насколько вырастут поставки газа из России в Китай Сечин: поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%, заявил на Российско-китайском энергофоруме глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, которые приводит ТАСС, запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть поставлены в КНР, превышают 2 трлн кубометров.

Сегодня из России в Китай экспортируются сравнительно небольшие объемы СПГ, но в дальнейшем объемы поставок СПГ могут стать сопоставимыми с поставками в рамках трубопроводных проектов, — сказал Сечин.

По его словам, «Роснефть» всегда выступала за интегральное сотрудничество с Китаем по всей технологической цепочке, а российско-китайский товарооборот до конца года может достичь $180–190 млрд. Так, объем экспорта нефти из РФ в Китай по итогам января — октября 2022 года увеличился на 9,5% и составил почти 72 млн тонн, а поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на 33%. Поставки российского угля в Китай за 10 месяцев составили 53 млн тонн. По словам Сечина, «Роснефть» является основным российским поставщиком нефти в КНР и обеспечивает 7% общей потребности Китая в сырье.

Также Сечин добавил, что «Восток ойл» обеспечит долгосрочные надежные поставки энергии странам Азии и сократит ценовую волатильность. Объем добычи нефти на проекте «Восток ойл» достигнет 115 млн т к 2033 году, что составляет 2,5% от текущей мировой добычи.

Ранее китаист Леонид Ковачич предположил, что российская экономика неизбежно попадет в еще большую зависимость от Китая из-за текущей геополитической обстановки в мире. По его словам, в Россию наращиваются поставки продукции с высокой добавленной стоимостью из КНР. Также эксперт подчеркнул, что разворот России на Восток в условиях давления со стороны Запада является естественным, а говорить о зависимости конкретно России от Китая некорректно, так как его экономика настолько велика, что от нее зависит весь мир.