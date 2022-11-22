России предрекли еще большую экономическую зависимость от Китая Китаист Ковачич предрек российской экономике еще большую зависимость от КНР

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Российская экономика неизбежно попадет в еще большую зависимость от Китая из-за текущей геополитическая обстановки в мире, рассказал «Радио 1» китаист Леонид Ковачич. По его словам, в Россию наращиваются поставки продукции с высокой добавленной стоимостью из КНР. Также эксперт подчеркнул, что разворот России на Восток в условиях давления со стороны Запада является естественным.

Из Китая растут поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Это прежде всего машино-технические товары, электроника, автомобили. Тенденция эта будет продолжена до тех пор, пока не поменяется геополитическая ситуация в мире <...>. Мы тут попадаем в неизбежно большую зависимость от китайской экономики, — заявил Ковачич.

При этом китаист отметил, что говорить о зависимости конкретно России от Китая некорректно, так как его экономика настолько велика, что от нее зависит весь мир.

Официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Лю Айхуа ранее сообщила, что экономика Китая рекордно выросла в первом квартале. По ее словам, в I квартале 2022 года она продолжала стабильно восстанавливаться, а ВВП вырос на 18%. По её словам, это связано с тем, что страна успешно преодолела негативное воздействие пандемии.