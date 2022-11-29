Си Цзиньпин намерен укреплять энергетическое партнерство с Россией

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Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил о желании укрепить сотрудничество с Россией в области энергетики. По его словам, отношения между государствами показывают высокую прочность и энергетический вопрос является краеугольным камнем в партнерстве, передает РИА Новости.

Китай готов работать с Россией для налаживания более тесного энергетического партнерства, содействия развитию зеленой энергетики, совместного поддержания международной энергетической безопасности и стабильности цепочек производства и поставок, а также внесения нового вклада в долгосрочное здоровое и устойчивое развитие международного энергетического рынка, — говорится в телеграмме Си Цзиньпина участникам российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Ранее в ходе энергофорума глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что поставки трубопроводного газа из России в Китай в 2022 году вырастут на 60%. По его словам, запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть поставлены в КНР, превышают 2 трлн кубометров.

Ранее китаист Леонид Ковачич предположил, что российская экономика неизбежно попадет в еще большую зависимость от Китая из-за текущей геополитической обстановки в мире. По его словам, в Россию наращиваются поставки продукции с высокой добавленной стоимостью из КНР. Также эксперт подчеркнул, что разворот России на Восток в условиях давления со стороны Запада является естественным, а говорить о зависимости конкретно России от Китая некорректно, так как его экономика настолько велика, что от нее зависит весь мир.