Песков: РФ рассматривает разные варианты ответа на потолок цен на нефть

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Дмитрий Песков

Москва рассматривает различные варианты ответных мер на введенный со стороны Запада потолок цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал конкретизировать, какие именно решения будут приняты, передает РИА Новости.

После того как решение будет принято, оно будет обнародовано,— цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что российские власти работают над тремя возможными ответами после введения странами Евросоюза и «Большой семерки» потолка цен на отечественную нефть. По информации издания, проект указа президента в настоящее время обсуждается его администрацией с правительством.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Россия может установить фиксированную стоимость своей нефти в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен. По данным агентства, Москва рассматривает два возможных сценария: введение фиксированной стоимости либо установление максимального дисконта к международным маркам.