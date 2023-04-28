Песков рассказал о рабочих планах Путина на первомайские праздники Песков: у Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники

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Владимир Путин

У президента России Владимира Путина не запланировано рабочих мероприятий на первомайские праздники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, следующая неделя у главы России будет насыщенной.

На Первомай — нет, а потом рабочая неделя, там много всего, — сказал Песков.

Ранее Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, примет ли глава государства участие в акции «Бессмертный полк» в нынешнем году. По его словам, он не обладает такой информацией, хотя и уверен, что альтернативные форматы проведения акции в этом году будут широко востребованы среди россиян.

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова 18 апреля сообщила, что традиционного организованного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» в 2023 году не будет. По ее словам, в этом году организаторы решили уйти от формата «одной улицы и одной площади» и «пойти шире». В Воронеже власти сообщили о планах проведения акции в онлайн-формате, в Калуге шествие также могут заменить другими мероприятиями.

До этого, в частности, власти Крыма и Севастополя отменили парады, а также шествия «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации из соображений безопасности. При этом местные власти в честь Дня Победы навестят ветеранов и поздравят их.