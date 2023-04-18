Песков рассказал об участии Путина в акции «Бессмертный полк» Песков заявил, что не знает, примет ли Путин участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: kremlin

Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк», 2019 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, примет ли глава государства участие в акции «Бессмертный полк» в нынешнем году. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не обладает такой информацией, хотя и уверен, что альтернативные форматы проведения акции в этом году будут широко востребованы среди россиян.

Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно, — сказал Песков.

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова 18 апреля сообщила, что традиционного организованного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» в 2023 году не будет. По ее словам, в этом году организаторы решили уйти от формата «одной улицы и одной площади» и «пойти шире». В Воронеже власти сообщили о планах проведения акции в онлайн-формате, в Калуге шествие также могут заменить другими мероприятиями.

До этого, в частности, власти Крыма и Севастополя отменили парады, а также шествия «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации из соображений безопасности. При этом местные власти в честь Дня Победы навестят ветеранов и поздравят их.

В Воронеже, где действует средний уровень реагирования, акция состоится в онлайн-формате.