В Воронеже придумали, как безопасно провести акцию «Бессмертный полк» Воронежские власти решили провести акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости

Участники акции «Бессмертный полк» в Воронеже

В Воронеже, где действует средний уровень реагирования, пройдет акция «Бессмертный полк», но в онлайн-формате. Об этом представитель городской мэрии рассказал в беседе с журналистами ТАСС. Источник сослался на главу управления культуры Андрея Харитонова.

О проведении акции в онлайн-формате сегодня на планерке в администрации сообщил руководитель управления культуры Андрей Харитонов, — заявил собеседник прессы.

В прошлом октябре в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в регионе был создан оперативный штаб. Тогда в Воронежской области ввели средний уровень реагирования. Руководство граничащих с Украиной регионов, а также находящихся на небольшом расстоянии от нее наделили полномочиями создавать оперштабы для координации работы по повышению безопасности.

Власти Крыма и Севастополя отменили парады, а также шествия «Бессмертного полка» в День Победы и первомайские праздничные демонстрации из соображений безопасности. При этом местные власти в честь Дня Победы навестят ветеранов и поздравят их.

Шествия уже отменены в Белгороде и Курске. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что проводить мероприятия 9 мая в таких регионах может быть опасно для местных жителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.