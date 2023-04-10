В Кремле рассказали о праздновании 9 мая В Кремле назвали прерогативой глав регионов решение о проведении парадов на 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение об отмене парадов на 9 мая в ряде регионов России является прерогативой областных властей, в Москве шествие состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, решения об отмене мероприятий принимаются из соображений безопасности граждан.

Это прерогатива глав регионов. Они принимают решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада — он готовится, планируется, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что в Курской области во время празднования Дня Победы в 2023 году военный парад проводиться не будет, формат акции «Бессмертный полк» пока не определен. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что решение об этом было принято по соображениям безопасности.

В Калининградской области приговорили к десяти годам лишения свободы мужчину, задержанного за подготовку теракта на День Победы. Его признали виновным в подготовке теракта, изготовлении взрывного устройства и хранении взрывного устройства. Адвокат осужденного рассказал, что подсудимый признал вину, однако планируется обжалование строгости приговора.