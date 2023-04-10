В Госдуме высказались об отмене парада Победы в приграничных регионах Депутат ГД Бессараб напомнила о статусе безопасности в связи с отменой парада Победы в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде приграничных регионов согласно указу президента России Владимира Путина действует статус по безопасности, в связи с чем решение отменить парад Победы в Курской области было правильным, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она рассказала Lenta.ru, что проводить мероприятия 9 мая в таких регионах может быть опасно для местных жителей.

Как известно, у нас есть указ президента, в соответствии с которым регионы получили статус по безопасности. Например, Краснодарский край — это средний уровень, а Курская и Белгородская области — это приграничные территории, поэтому там достаточно опасно, в частности проводить парады, — пояснила парламентарий.

По словам депутата, в Госдуме понимают, что провести парад Победы и Бессмертный полк не всегда возможно. Бессараб уточнила, что от органов исполнительной власти ожидают принятие адекватных решений. В том числе, она отметила, что можно будет рассмотреть возможность провести Бессмертный полк дистанционно.

Ранее стало известно, что в Курской области во время празднования Дня Победы в 2023 году военный парад проводиться не будет, формат акции «Бессмертный полк» пока не определен. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что решение об этом было принято по соображениям безопасности.