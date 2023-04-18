Традиционного «Бессмертного полка» в 2023 году не будет Представитель «Бессмертного полка» Байбулова: традиционного шествия в этом году не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учасники акции «Бессмертный полк» в Москве

Традиционного организованного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» в 2023 году не будет, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. По ее словам, в этом году организаторы решили уйти от формата «одной улицы и одной площади и пойти шире». В Воронеже власти сообщили о планах проведения акции в онлайн-формате, в Калуге шествие могут заменить другими мероприятиями.

Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев, — сказала Байбулова.

Telegram-канал издания «Калуга 24» сообщил, что в Калуге отменили шествие «Бессмертного полка» по центральным улицам. По его данным, Минкульт РФ из соображений безопасности рекомендовал заменить шествие концертами во дворах ветеранов и зажжением свечей в память о погибших. Однако мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что акцию в городе не отменяли, передает издание Obninsk.name. По словам Денисова, решение об этом будет принимать администрация губернатора, а не власти города. В свою очередь глава Обнинска Калужской области Татьяна Леонова сообщила, что в ее городе акцию пока не отменяли.

В Воронеже «Бессмертный полк» в этом году решили провести в онлайн-формате. Глава управления культуры Воронежа Андрей Харитонов заявил на совещании, что в центре Воронежа планируют провести часть мероприятий, приуроченных к акции, включая военный парад и возложение венков ко всем братским могилам и воинским захоронениям.