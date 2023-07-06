Песков рассказал о проверке деклараций сотрудников Кремля Песков: часть деклараций сотрудников администрации президента России проверена

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Часть деклараций сотрудников администрации президента РФ проверена, еще часть находится в процессе проверки, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что управление, занимающееся проверками, работает постоянно.

Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно, — сказал он.

Публиковаться декларации не будут. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря 2022 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах. В ходе пленарного заседания он подчеркнул, что в данном вопросе ему «нечего скрывать». До этого Госдума приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковать в обобщенном виде.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что сокрытие деклараций о доходах депутатов и сенаторов необходимо для защиты персональных данных. По его словам, так или иначе российские власти не останутся без контроля. Как указал Журавлев, мониторингом доходности депутатов и сенаторов займется специальная комиссия.