В Госдуме объяснили, зачем депутатам скрывать данные о доходах Депутат Госдумы Журавлев объяснили сокрытие деклараций о доходах защитой персональных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что сокрытие деклараций о доходах депутатов и сенаторов из публичного поля необходимо для защиты персональных данных парламентариев. По его словам, так или иначе российские власти не останутся без контроля. Как указал Журавлев, мониторингом доходности депутатов и сенаторов займется специальная комиссия.

Вообще не очень ясно, почему такое повышенное внимание к законопроекту, который предполагает защиту персональных данных депутатов. Мы не останемся без контроля, и, более того, появляется еще и дополнительный его пункт — специальная парламентская комиссия, которая не пропустит ни единой декларации, если к ней могут возникнуть вопросы, такие, как элементарное несоответствие доходов и расходов, — высказался Журавлев.

Депутат также пообещал опубликовать сведения о своей доходности, так как ему «нечего скрывать». Журавлев подчеркнул, что он буквально находится «под лупой» с 2011 года, когда получил место в Госдуме.

Более того, и всех остальных призываю повторить то же самое, чтобы уж у недоброжелателей вопросов больше не было, — заключил Журавлев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах. Он подчеркнул, что в данном вопросе ему «нечего скрывать». По словам спикера нижней палаты парламента, он опубликует декларацию для того, чтобы сохранить возможность переизбраться на пост председателя ГД и доказать свою честность перед избирателями.