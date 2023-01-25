«Нечего скрывать»: Володин покажет свою декларацию о доходах Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал опубликовать свою декларацию о доходах, передает «Интерфакс». В ходе пленарного заседания он подчеркнул, что в данном вопросе ему «нечего скрывать». Ранее Госдума приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов будут публиковать в обобщенном виде.

Мы с Алимовой (депутат от КПРФ Ольга Алимова. — NEWS.ru) опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать, — признался Володин.

По словам спикера нижней палаты парламента, он опубликует декларацию для того, чтобы сохранить возможность переизбраться на пост председателя ГД и доказать свою честность перед избирателями.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу. По его словам, парламентарии должны будут уведомлять думский комитет по контролю, а главы комитетов и вице-спикеры палаты — председателя Госдумы.

До этого стало известно, что депутат Вологодской областной думы Денис Долженко был исключен из фракции «Единой России». Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.