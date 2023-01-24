Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обязать депутатов Госдумы уведомлять о выезде за границу, заявил депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. По словам парламентария, депутаты должны будут уведомлять думский комитет по контролю, а главы комитетов и вице-спикеры палаты — председателя Госдумы.

Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России (кроме служебных командировок),написал Матвеев.

Ранее стало известно, что депутат Вологодской областной думы Денис Долженко был исключен из фракции «Единой России». Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Долженко объяснил, что взял официальный отдых, чтобы по рекомендациям врачей отвезти ребенка к морю, а также потренироваться во время отпуска в более пригодных для этого погодных условиях. Он также отметил, что у него нет партийного билета «Единой России».