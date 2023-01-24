В Госдуме предложили депутатам сообщать о выезде за границу Володин предложил обязать депутатов Госдумы уведомлять о выезде за границу

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обязать депутатов Госдумы уведомлять о выезде за границу, заявил депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. По словам парламентария, депутаты должны будут уведомлять думский комитет по контролю, а главы комитетов и вице-спикеры палаты — председателя Госдумы.

Вячеслав Володин предложил внести изменения в регламент, обязывающие уведомлять депутатов Государственной думы о выезде за пределы России (кроме служебных командировок), — написал Матвеев.

Ранее стало известно, что депутат Вологодской областной думы Денис Долженко был исключен из фракции «Единой России». Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Долженко объяснил, что взял официальный отдых, чтобы по рекомендациям врачей отвезти ребенка к морю, а также потренироваться во время отпуска в более пригодных для этого погодных условиях. Он также отметил, что у него нет партийного билета «Единой России».