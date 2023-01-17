Депутата исключили из «Единой России» после отдыха в Дубае Отдохнувшего в ОАЭ депутата Долженко исключили из фракции «Единая Россия»

Фото: Пресс-служба ЗСО

Денис Долженко

Депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в заксобрании Вологодской области после того, как он отдохнул в Дубае, сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель заксобрания области Андрей Луценко. Он добавил, что парламентарий также освобожден от должности координатора федерального партийного проекта «Зеленая экономика».

Денис Евгеньевич исключен из состава депутатского объединения фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций, — отметил Луценко.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Долженко будет лишен партбилета. Долженко опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».

Долженко объяснил, что взял официальный отдых, чтобы по рекомендациям врачей отвезти ребенка к морю, а также потренироваться во время отпуска в более пригодных для этого погодных условиях. Он также отметил, что у него нет партийного билета «Единой России».