24 сентября 2025 в 10:19

Песков раскрыл, запланирован ли телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа еще не запланирован

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не запланирован, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с радио РБК. По его словам, соответствующие переговоры могут быть быстро организованы.

Пока планов таких не было. Но он в любой момент может быть организован, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что данных о сроках нового телефонного разговора Трампа и Путина пока нет. В начале сентября американский президент сообщал о намерении позвонить российскому лидеру.

До этого Путин заявил о готовности принять украинского президента Владимира Зеленского в Москве. Однако лидер отметил, что готов встретиться с Путиным где угодно, кроме России. По его словам, речь идет о переговорах как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

В связи с этим депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что отказ украинского лидера приехать в Москву свидетельствует о его слабости и неспособности договариваться. По его мнению, Зеленский сейчас ведет себя как нашкодивший кот, боящийся посмотреть в глаза людям.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
разговоры
