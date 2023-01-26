Песков: Путин общался с главой Nord Stream AG после начала СВО

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин после начала специальной военной операции общался с исполнительным директором Nord Stream AG Маттиасом Варнигом, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Nord Stream AG является швейцарской компанией, созданной для управления газопроводом «Северный поток».

Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы и они действительно общались, — отметил Песков.

Ранее Варниг заявил, что разговаривал в Москве с Путиным и пытался узнать у российского лидера о целях СВО. Директор подчеркнул, что интересовался у Путина, нужна ли ему «вся Украина или даже больше». В то время российские войска были у Киева.

Варниг, работавший в Министерстве государственной безопасности ГДР с 1970-х годов и познакомившийся с Путиным во время его службы в Дрездене, также рассказал, что российский президент предложил ему перебраться с семьей в Москву.

Ранее Маттиас Варниг заявил, что не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом на другой предложенный журналистами вариант подозреваемых (из страны НАТО) он ответил утвердительным кивком.