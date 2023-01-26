Глава Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Путиным о спецоперации Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о беседах с Путиным после начала спецоперации

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что разговаривал в Москве с президентом России Владимиром Путиным после начала российской спецоперации на Украине. В интервью немецкому изданию Die Zeit он рассказал, что пытался узнать у российского лидера о целях СВО.

Варниг подчеркнул, что интересовался у Путина, нужна ли ему «вся Украина или даже больше». В то время российские войска были у Киева.

Это государственная тайна, — привел он ответ российского лидера.

Варниг, работавший в Штази с 1970-х годов и познакомившийся с Путиным во время его службы в Дрездене, также рассказал, что российский президент предложил ему перебраться с семьей в Москву.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG рассказал и о другом разговоре с Путиным, в ходе которого, по его словам, он убеждал главу государства в невозможности выйти победителем из украинского конфликта. Объявление о начале спецоперации топ-менеджер назвал тогда ошибкой, пишет издание.

По словам Варнига, весной 2022 года он получил от Путина приглашение в гости на несколько дней.

Ранее Маттиас Варниг заявил, что не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом на другой предложенный журналистами вариант подозреваемых (из страны НАТО) он ответил утвердительным кивком.