Руководство Nord Stream AG отвергло обвинения против России после взрывов Варниг отверг обвинения против России после взрывов на «Северных потоках»

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Исполнительный директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит газета Die Zeit. При этом на другой предложенный журналистами вариант подозреваемых он ответил утвердительным кивком.

Журналисты издания спросили Варнига, кто стоит за взрывом?

Русские? Нет, — сказал Варнинг.

Кто тогда? Страна НАТО? — поинтересовались в Zeit.

На этот вопрос представитель Nord Stream ответил молчаливым кивком.

Однако в подробности он углубляться не стал и на очередной вопрос, может ли это быть Великобритания, заявил, что «это все спекуляции», но предложил «поразмышлять об этом».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование взрывов на трубопроводах сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма