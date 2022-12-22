Путин заявил, что расследование терактов на «Северном потоке» не ведется Путин назвал диверсию на «Северном потоке» актом международного терроризма

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» сейчас не ведется, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета. По его словам, подрывы на газопроводе осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Это акт международного терроризма, отметил глава государства.

Это акт международного терроризма. Частные лица без поддержи государств не могут такого сделать самостоятельно. Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом Европы было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует, — сказал Путин.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что не удалось найти доказательств причастности России к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». 24 представителя дипведомств и разведок стран Запада сообщили, что не считают Москву виновной в произошедшем, или же указали, что возложить ответственность за нападение на конкретную страну невозможно.

В ответ на это посольство России в США заявило, что Москва не откажется от требования участвовать в расследовании терактов на «Северных потоках». В дипмиссии отметили, что неудобная для кого-то правда должна стать известной.