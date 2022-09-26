На одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На одной из ниток «Северного потока — 2» в ночь с 25 на 26 сентября внезапно упало давление, говорится в сообщении «дочки» «Газпрома», компании Nord Stream 2 AG. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. Специалисты проводят расследование.

ЧП на нитке А газопровода «Северный поток — 2». Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока — 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А, — сказано в сообщении.

Ранее в немецкой общине Лубмин ФРГ прошла акция в поддержку запуска газопровода «Северный поток — 2», в которой приняли участие около 3500 человек, сообщает радиостанция NDR. Отмечается, что протестующие также требовали отменить антироссийские санкции. Демонстрация проходила под лозунгом: «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте, наконец, „Северный поток — 2“».

До этого премьер Саксонии и представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может полностью отказаться от российского газа. И в случае нормализации ситуации на Украине стране нужно будет восстановить сотрудничество с Россией, добавил он.