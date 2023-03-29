Пасечник поручил ликвидировать администрацию главы ЛНР Пасечник поручил упразднить администрацию главы, министерства и Народную милицию ЛНР

Фото: kremlin.ru

Леонид Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил упразднить исполнительные органы государственной власти. Соответствующие указы размещены в Telegram-канале пресс-службы правительства республики. Поручения должны быть выполнены до 1 июня 2023 года.

Кроме того, Пасечник поручил создать комиссию по ликвидации администрации главы ЛНР в количестве четырех человек. Председателем комиссии станет первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.

Ранее стало известно, что в Кремле пока не принимали никаких решений насчет создания из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отдельного федерального округа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время изучаются различные варианты.

4 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно объединить в один федеральный округ. По его словам, подобный опыт был успешно реализован на территории полуострова, который стал полноправной частью России. Кроме того, он уверен, что использование крымского опыта позволило бы не совершать ошибок и перенимать лучшие стратегические модели в новых регионах.