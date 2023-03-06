В Кремле оценили идею создания нового федерального округа Песков: решение создать федеральный округ из новых территорий пока не принято

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Местные жители на концерте «Za Россию! Za Крым! Za Донбасс!» в парке имени Гагарина в Симферополе в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины

В Кремле пока не принимали никаких решений насчет создания из новых территорий РФ, в частности из Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, отдельного федерального округа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время изучаются различные варианты, передает РИА Новости.

Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, в случае необходимости своевременно будут приниматься решения, — сказал Песков.

4 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно объединить в один федеральный округ. Он подчеркнул, что подобный опыт был успешно реализован на территории полуострова, который стал полноправной частью России. Константинов добавил, что использование опыта Крыма позволило бы не совершать ошибок и перенимать лучшие стратегические модели в новых регионах.

Ранее политолог, бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что процесс интеграции новых регионов в Россию затруднен боевыми действиями в ходе СВО. По его словам, местные жители получают российские паспорта не так быстро, как планировалось, также есть сложности с границами регионов и их включением в российскую финансовую систему.