Политолог перечислил проблемы интеграции новых регионов России Политолог Мирошник: интеграция новых регионов России затрудняется проведением спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Донецк

Процесс интеграции новых регионов в Россию затруднен боевыми действиями в районе спецоперации, заявил в беседе с ИА SM.News политолог, бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, местные жители получают российские паспорта не так быстро, как планировалось. Помимо того, есть проблемы с границами регионов и их включением в российскую финансовую систему.

Интеграция началась с сентября. Процесс сложный. Тяжелый. Особенно на фоне военных действий. Со стороны людей высокие ожидания, чтобы это произошло гораздо быстрее, лучше. Есть проблемы с границей, с интеграцией в финансовую систему, получение паспортов идет не так быстро, как хотелось бы, — подчеркнул Мирошник.

Политолог добавил, что для жителей Донбасса начало СВО принесло облегчение даже несмотря на военные действия.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что для более быстрой и эффективной интеграции новых регионов России их необходимо объединить в один федеральный округ. Он напомнил, что подобный опыт в свое время был успешно реализован в Крыму, территория которого стала полноправной частью России. Он отметил, что опыт интеграции полуострова позволит новым субъектам РФ не совершать ошибок и перенимать лучшие стратегические модели.