04 сентября 2025 в 10:01

«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову

Захарова: Россия однажды уже спасала немцев от самих себя

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия уже однажды выручила Германию, теперь же немецкому народу предстоит самим справиться с проблемами, так как страна на грани самоуничтожения, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС. По словам дипломата, сказанным на полях ВЭФ, один немецкий журналист спросил ее, когда Россия разбудит немцев и поможет им прийти в себя.

Вы знаете, я долго и много об этом думаю, но удивительно, что вы задали этот вопрос. Мы один раз уже — наши предки, наши деды, прадеды, отцы, — они один раз уже немцев разбудили и спасли от самих себя, — сказала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова отметила, что слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о Европе как о «жабе на дне колодца» отражают суть проблемы. По ее мнению, политик говорил не о самом животном, а о узости мировоззрения ЕС и о «маленькой щели», через которую западноевропейские лидеры смотрят на происходящее в мире.

Кроме того, она заявила, что у канцлера Германии Фридриха Мерца «не выросла истощилка» для истощения экономических ресурсов России. Так она прокомментировала высказывание главы немецкого правительства о необходимости борьбы с Москвой подобными методами.

Мария Захарова
Россия
Германия
ВЭФ
