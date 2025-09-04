Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов

Тренировочные центры подготовки спортсменов сборных команд России используются недостаточно эффективно, считают в Счетной палате. Как сообщила «Парламентская газета», это связано с систематической неявкой части атлетов. По данным СП, неявка достигает пятой части (19,1%).

Еще одна причина недозагрузки связана с систематической неявкой части спортсменов, заявленных спортивными федерациями, к участию в тренировочных мероприятиях. Как показала проверка, в 2024 году число видов спорта, по которым фиксировалась неявка участников, увеличилось, — сообщается в отчете СП.

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что планирует принять решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге со следующего сезона. Он отметил, что необходимо обсудить горизонт и плавность введения. По его словам, приказ подпишут в этом году, чтобы облегчить клубам планирование.