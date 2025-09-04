Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 балла произошло у Алеутских островов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 6,0 балла произошло у Алеутских островов, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 23:57 по московскому времени.

Отмечается, что землетрясение случилось в 271 км к юго-западу от города Уналашка, где живут 4,4 тысячи человек. Очаг находился на глубине 10 км. О пострадавших не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Афганистане. Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что для спасения пострадавших на место чрезвычайного происшествия были вызваны спасатели из центра и соседних провинций.

По последним данным, в результате удара стихии в Афганистане погибли более 1,4 тысячи человек. При этом пострадали свыше 3,1 тысячи жителей. Представители властей отметили, что в провинции Кунар разрушено более 5,4 тысячи домов. Пресс-служба МИД РФ сообщила, что РФ прорабатывает вопрос отправки гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Афганистане. К работе подключились профильные ведомства, отметили в министерстве.

